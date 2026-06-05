Il video degli assalti ai bancomat a Foggia, sette arresti: i dettagli del blitz
Sette arresti nel Foggiano per assalti ai bancomat: operazione dei carabinieri contro la criminalità organizzata.
I carabinieri di Foggia stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sette indagati accusati di assalti con esplosivo ai danni di sportelli bancomat di alcuni istituti bancari. I dettagli dell’operazione saranno resi noti dal comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Foggia, colonnello Giovanni Capone, e dal procuratore della Repubblica, Enrico Infante, nel corso delle celebrazioni del 212esimo anniversario della fondazione dell’Arma. La provincia di Foggia da tempo è al centro di attentati dinamitardi agli sportelli Atm di banche e uffici postali che creano numerosi disservizi alle popolazioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.