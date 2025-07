Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Intensificati i controlli nella ‘Terra dei Fuochi‘ per il contrasto degli illeciti ambientali e del traffico illecito di rifiuti da parte della polizia. La pianificazione delle attività di controllo in specifiche aree e settori produttivi, ritenuti particolarmente sensibili al fenomeno del trasporto e dello sversamento illecito di rifiuti, ha consentito di rafforzare l’azione di contrasto al grave fenomeno nei territori delle Province di Napoli e Caserta. Sono emerse 7 irregolarità penali e 15 amministrative. Identificate complessivamente 272 persone, di cui 81 sanzionate amministrativamente mentre altre 12 deferite alle Autorità Giudiziarie competenti, per reati in materia ambientale. Nel complesso sono state inflitte multe per oltre 141mila euro.