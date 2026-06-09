Il video dei finti agenti in azione a Torino, truffe per 100mila euro: arrestati

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Eseguiti due arresti a Torino: i due cittadini italiani, già detenuti presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, sono stati raggiunti da una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino su richiesta della Procura della Repubblica, per una serie di rapine e furti aggravati ai danni di persone anziane.

Le indagini e il modus operandi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa della Squadra Mobile si è concentrata sul contrasto ai reati predatori che colpiscono le cosiddette fasce deboli, in particolare gli anziani. Le indagini sono partite dall’analisi di numerosi episodi, tutti caratterizzati da un identico schema: i due indagati si presentavano alle vittime fingendosi appartenenti alle Forze dell’Ordine o incaricati comunali, con il pretesto di dover effettuare controlli o verifiche su presunti furti avvenuti nella zona o nel condominio.

Una volta conquistata la fiducia delle persone offese, approfittando della loro vulnerabilità, i malviventi si introducevano nelle abitazioni e si impossessavano di denaro contante, gioielli, orologi e altri oggetti di valore. Il valore complessivo del bottino sottratto tra gennaio e marzo 2026 è stato stimato in oltre 100.000 euro.

Gli episodi contestati e le città coinvolte

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire otto episodi distinti, avvenuti nei comuni di Collegno, Rivoli, Beinasco e Borgaro Torinese. Tra questi, spicca una rapina pluriaggravata commessa il 18 marzo 2026 a Borgaro Torinese, dove una coppia di coniugi anziani è stata derubata di gioielli di famiglia per un valore di circa 15.000 euro.

Le indagini hanno permesso di individuare anche i veicoli utilizzati dai due indagati, dotati di targhe clonate, che servivano per spostarsi e mettere a segno i reati. Grazie a questi elementi, gli agenti hanno potuto raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due uomini.

Gli arresti e i precedenti provvedimenti

Nel corso delle indagini, nel marzo 2026, i due sospettati erano già stati arrestati in flagranza di reato dalla Squadra Mobile per il possesso di segni distintivi contraffatti. Durante le perquisizioni, sono stati trovati lampeggianti e accessori riconducibili alle Forze di Polizia, utilizzati per rendere più credibili i loro raggiri.

Dopo la convalida del arresto, era stata disposta una prima misura cautelare in carcere, seguita da un ulteriore provvedimento per un furto in abitazione commesso ai danni di un’anziana nel comune di Grugliasco.

Ulteriori sviluppi investigativi

Le successive indagini hanno consentito di raccogliere ulteriori gravi indizi di colpevolezza in relazione ad altri episodi delittuosi, portando all’emissione della nuova misura cautelare da parte del G.I.P. di Torino.