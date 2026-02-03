Il video dei tiratori scelti della Polizia di Stato impegnati a Cortina per la sicurezza delle OIimpiadi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Per la sicurezza delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono impiegati anche i tiratori scelti della polizia di Stato. Nati il 10 maggio 1975, “oggi i tiratori scelti sono una realtà consolidata, dislocata presso le principali Questure e negli scali aeroportuali”, spiega la polizia. Il percorso formativo di questi specialisti culmina in un intenso corso di 12 settimane presso il Centro nazionale di specializzazione e perfezionamento nel tiro di Nettuno (Roma). Qui vengono affinate le loro capacità nel tiro di precisione con armi lunghe da fuoco, preparandoli a svolgere compiti di protezione a distanza di persone e obiettivi sensibili. Numerosi sono gli eventi di rilievo in cui questi specialisti giocano un ruolo cruciale, garantendo la sicurezza in contesti delicati come il recente Giubileo, le esequie di Papa Francesco, le visite di capi di Stato e i Vertici G7 ed ora per le olimpiadi di Milano Cortina.