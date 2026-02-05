Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Alle imminenti Olimpiadi di Milano Cortina scenderà in campo anche la polizia con un articolato dispositivo di sicurezza. Nelle zone di gara le donne e gli uomini delle questure e dei commissariati, supportati dagli specialisti della polizia scientifica, garantiranno il regolare svolgimento delle competizioni. Nelle aree a più alto rischio e nelle sedi delle cerimonie saranno impiegati tiratori scelti, cinofili e artificieri dei nocs. Per un supporto ulteriore, inoltre, saranno schierate le Uopi – Unità operative di pronto intervento, specializzate nella gestione di situazioni operative ad alto impatto. La polizia sarà presente sulle piste da sci con gli agenti montagna che, oltre ad essere esperti soccorritori alpini, sono anche presidio di legalità sulla neve e pattuglieranno le aree delle competizioni olimpiche, fornendo sostegno in caso di soccorso ed infortuni.