La polizia ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di undici persone, di cui dieci sottoposte alla custodia cautelare in carcere e una agli arresti domiciliari, gravemente indiziate dei reati di associazione di tipo mafioso nonché di estorsione, tentata estorsione, detenzione a fine di spaccio di droga, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’associazione camorristica denominata clan D’Alessandro, operante sul territorio di Castellammare di Stabia. In particolare, nel corso delle indagini sarebbero stati individuati vari episodi estorsivi, posti in essere in danno di alcuni operatori commerciali, prevalentemente nel settore edilizio. Il clan, inoltre, si sarebbe avvalso di una “cassa comune” alimentata dai cospicui proventi delle attività illecite.

Tra le persone finite in manette c’è anche il boss Pasquale D’Alessandro, 54 anni, che dal 2023 dopo essere tornato in libertà, con i fratelli in carcere, aveva assunto la guida dell’omonimo clan.