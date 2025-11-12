Il video del blitz antidroga effettuato all'alba a Falconara Marittima, 8 arresti nell'Anconetano
Operazione anti-droga ad Ancona: otto arresti per traffico e spaccio di stupefacenti e armi.
Dalle prime ore di questa mattina, a Falconara Marittima, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ancona stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di otto persone indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, allo spaccio e alla detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi da fuoco.
