NOTIZIE
Temi Caldi:

Il video del blitz antidroga effettuato all'alba a Falconara Marittima, 8 arresti nell'Anconetano

Operazione anti-droga ad Ancona: otto arresti per traffico e spaccio di stupefacenti e armi.

Pubblicato:

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dalle prime ore di questa mattina, a Falconara Marittima, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ancona stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di otto persone indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, allo spaccio e alla detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi da fuoco.

video_sh1760723.jpg

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche

ENEL

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo