Durante un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga a Milano, gli agenti della Squadra investigativa del commissariato Lorenteggio hanno individuato uno stabile in via Segneri come possibile base per attività illecite. Nel corso della serata, i poliziotti hanno osservato un 26enne che, con l’aiuto di alcuni complici, cedeva dosi di sostanza stupefacente in cambio di denaro. Dopo un breve inseguimento, il giovane si è rifugiato in una cantina dello stabile, dove nascondeva un involucro azzurro contenente cocaina all’interno dell’incavo di una trave di ferro. La perquisizione ha permesso di recuperare ulteriore droga: un secondo involucro nascosto nella tasca dei pantaloni e un’altra dose gettata a terra poco prima del fermo. All’interno della cantina sono stati infine sequestrati altri 13 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 7 grammi.