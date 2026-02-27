Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Lo aveva annunciato sui suoi canali social: in barca da Barcellona a Sanremo, “dove gli occhi di tutti gli italiani sono rivolti”, per rompere il silenzio mediatico sulla Palestina. Laika, insieme al suo team, dopo aver navigato per circa 400 miglia con i volti di una donna e di bambini gazawi dipinti sulle vele – l’opera si intitola AGAIN – con lo scopo di accendere i riflettori sulla nuova spedizione della Global Sumud Flotilla del prossimo 12 aprile, approda ora a Sanremo e realizza un nuovo blitz nel centro della città. Il nuovo lavoro, dal titolo “Come le farfalle”, è un poster affisso nel centro della città dei fiori (e della musica italiana). L’opera ritrae una bambina con in mano una bambola, mentre dalla schiena le spuntano ali di farfalla.