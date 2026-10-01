Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 14 chilogrammi di prodotti alimentari sequestrati e sanzioni amministrative per oltre 14.000 euro il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato nei minimarket e negli esercizi di vicinato del quadrante Don Bosco, a Roma. L’attività, coordinata dal Commissariato di P.S. Tuscolano, è stata finalizzata a verificare la corretta commercializzazione dei prodotti alimentari e il rispetto delle norme a tutela dei consumatori.

Controlli a tappeto nei minimarket del quadrante Don Bosco

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha coinvolto agenti della Polizia di Stato, militari della Guardia di Finanza e personale della Polizia Locale di Roma Capitale. Le forze dell’ordine hanno lavorato in sinergia per monitorare il comparto del commercio di prossimità, concentrandosi in particolare sui minimarket e sugli esercizi di vicinato del quadrante Don Bosco.

Nel corso delle verifiche, sono stati controllati dieci esercizi commerciali. In quattro di questi, gli agenti hanno rinvenuto merce priva della prescritta etichettatura relativa all’origine, alla composizione e alla data di scadenza, oltre che sprovvista delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana. Queste irregolarità hanno portato al sequestro di circa 14 chilogrammi di prodotti alimentari, tra cui pesce surgelato e prodotti ortofrutticoli, oltre a 350 lattine e 211 bottiglie che non rispettavano i requisiti informativi previsti dalla normativa vigente.

Violazioni amministrative e fiscali

Oltre alle irregolarità relative all’etichettatura, durante le attività ispettive sono emerse ulteriori violazioni di natura amministrativa e fiscale. In particolare, è stata accertata la vendita di alcolici oltre l’orario consentito e la mancata esibizione dell’attestazione di pagamento del canone speciale Rai. Per queste infrazioni sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 14.000 euro.

Approfondimenti sulla gestione dei rapporti di lavoro

Nel corso dei controlli, sono state inoltre rilevate evidenze che potrebbero indicare irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro dipendente. Questi elementi sono attualmente oggetto di specifici approfondimenti da parte delle autorità competenti, in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio, condiviso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che punta a garantire il rispetto della normativa di settore e dei principi di libera e leale concorrenza. Il commercio di prossimità viene considerato un presidio fondamentale per l’equilibrio economico e sociale del territorio capitolino, bilanciando la tutela dei consumatori con la necessità di garantire condizioni eque per tutti gli operatori del settore.

Il ruolo delle forze dell’ordine e delle istituzioni

L’azione congiunta di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale testimonia l’impegno delle istituzioni nel contrastare le violazioni che possono mettere a rischio la salute dei consumatori e alterare la concorrenza nel settore commerciale. L’attenzione resta alta, con ulteriori controlli previsti nei prossimi mesi per assicurare il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini.

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