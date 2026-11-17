Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una piantagione di cannabis è stata scoperta a Marcedusa, piccolo comune in provincia di Catanzaro: tre persone sono state arrestate mentre lavoravano le piante. Nell’area sono stati trovati anche circa 20 chilogrammi di marijuana già raccolta; le indagini hanno portato inoltre al sequestro di denaro e di un congegno simile a una pistola.

Catanzaro, la scoperta della piantagione a Marcedusa

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sellia Marina, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori «Calabria», hanno individuato la coltivazione durante un servizio di perlustrazione nel territorio di Marcedusa. La piantagione si trovava in una zona agricola impervia, nascosta dalla vegetazione e dotata di un impianto autonomo di irrigazione. All’interno, i Carabinieri hanno sorpreso tre persone impegnate a recidere e lavorare le piante. Sono stati rinvenuti 27 fusti di cannabis, alti circa 2,5 metri, e un’area per l’essiccazione con circa 20 chilogrammi di marijuana già raccolta.

Perquisizioni e sequestri

Gli accertamenti, condotti anche con le Stazioni Carabinieri di Botricello e Mesoraca, sono proseguiti con perquisizioni personali, sui veicoli e nelle abitazioni nelle province di Catanzaro e Crotone. In un autocarro utilizzato da uno degli indagati è stato trovato un congegno a scatto con le caratteristiche apparenti di una «penna-pistola»: saranno effettuati accertamenti balistici. Nelle case perquisite sono stati sequestrati oltre 15.700 euro in contanti.

Un’altra segnalazione e gli arresti

Nel corso dell’operazione un’altra persona, di 21 anni, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua auto sono stati trovati circa 21 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

La piantagione è stata smantellata e sono stati sequestrati i fusti, la droga e i materiali per la coltivazione e l’essiccazione. I tre indagati, arrestati in flagranza, sono stati condotti in carcere. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto la custodia cautelare.