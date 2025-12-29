Il video del camoscio intrappolato in una corda a Rivoli Veronese e salvato con gli elicotteri
Un camoscio intrappolato in una corda a Rivoli: salvato dai vigili del fuoco con un intervento aereo.
Non riusciva più a muoversi, impigliato con le zampe in una corda: un camoscio è stato salvato dai vigili del fuoco. L’animale era rimasto bloccato su una parete rocciosa con le zampe incastrate in una corda da palestra a Rivoli Veronese. Impossibile l’intervento via terra, è stato risolutore l’impiego dall’alto di Drago 149, con gli elisoccorritori che hanno raggiunto e liberato l’esemplare. Appena liberato il camoscio incolume si è dato felicemente alla macchia.
