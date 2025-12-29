Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Non riusciva più a muoversi, impigliato con le zampe in una corda: un camoscio è stato salvato dai vigili del fuoco. L’animale era rimasto bloccato su una parete rocciosa con le zampe incastrate in una corda da palestra a Rivoli Veronese. Impossibile l’intervento via terra, è stato risolutore l’impiego dall’alto di Drago 149, con gli elisoccorritori che hanno raggiunto e liberato l’esemplare. Appena liberato il camoscio incolume si è dato felicemente alla macchia.