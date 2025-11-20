Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una clinica in cui avvenivano interventi illegali è stata sequestrata dalla Divisione amministrativa della questura di Roma. La struttura si presentava come centro di chirurgia estetica, ma che in realtà operava senza alcuna autorizzazione. L’ambulatorio, pubblicizzato su siti internet in lingua cinese e rivolto esclusivamente a cittadini cinesi, è stato smantellato dopo sei mesi di attività clandestina.

L’indagine e la scoperta dell’ambulatorio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la scoperta della clinica abusiva è avvenuta a seguito di un’indagine avviata dalla Divisione amministrativa della questura di Roma. Gli agenti hanno individuato l’ambulatorio nel quadrante est della città, dopo aver notato un annuncio online, apparso lo scorso giugno, che offriva interventi estetici invasivi a pagamento.

L’indagine è partita da un annuncio pubblicato su internet in lingua cinese, nel quale venivano proposti interventi di chirurgia estetica come mastoplastiche additive, liposuzioni e addominoplastiche. I servizi erano offerti a fronte di pagamenti di migliaia di euro e comprendevano anche il trasporto dei clienti. Gli agenti hanno scoperto che la clinica operava in locali diversi da quelli autorizzati dalla Regione Lazio e senza le necessarie certificazioni sanitarie.

Le irregolarità riscontrate

Nonostante la struttura risultasse abilitata solo a interventi minori, al suo interno venivano eseguite operazioni di chirurgia maggiore, che prevedono l’anestesia totale e richiedono standard di sicurezza molto più elevati. Le verifiche hanno evidenziato che la clinica non rispettava alcuna delle normative previste per la tutela della salute dei pazienti.

L’irruzione della polizia e il sequestro

Una volta raccolti tutti gli elementi necessari, gli agenti della Divisione amministrativa, insieme a quelli della Scientifica, hanno fatto irruzione nei locali della pseudo-clinica proprio nel giorno in cui era programmato un nuovo intervento chirurgico. All’interno della struttura, già allestita come una sala operatoria, sono stati trovati ferri chirurgici, macchinari per anestesia, bombole di ossigeno e medicinali pronti all’uso. L’equipe medica era pronta ad accogliere una paziente cinese, che aveva già pagato 6.500 euro per sottoporsi a un intervento di addominoplastica.

Le attività della clinica e i rischi per la salute

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la clinica era attiva da almeno sei mesi ed eseguiva regolarmente interventi di chirurgia estetica ad alto rischio, senza alcuna autorizzazione e in condizioni potenzialmente pericolose per la salute dei pazienti. Per questo motivo, l’intera struttura, insieme a tutte le strumentazioni e i medicinali, è stata posta sotto sequestro.

