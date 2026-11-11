Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato a Torino per contrabbando di prodotti da inalazione senza combustione. Nell’abitazione che, secondo gli investigatori, era usata per custodire merce destinata alla vendita sono stati sequestrati 695 sigarette elettroniche, 10.830 euro in contanti e alcune confezioni di sostanze, in parte risultate positive ai test preliminari per cannabinoidi.

Torino, maxi sequestro di sigarette elettroniche

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita da un controllo svolto nei giorni precedenti dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Durante l’intervento, che ha riguardato due persone, erano emersi elementi sulla possibile vendita di sigarette elettroniche e sostanze stupefacenti. I successivi approfondimenti hanno portato a individuare un’abitazione nel quartiere Parrella, dove si riteneva fossero custoditi prodotti da distribuire e commercializzare.

Gli agenti della Squadra Volante hanno quindi eseguito una perquisizione nell’alloggio e nelle sue pertinenze. Nei locali sono stati trovati dispositivi monouso, riposti in scatole e confezioni di diverso tipo. Le sigarette elettroniche, provenienti dall’estero e contrassegnate da indicazioni in lingua straniera, sarebbero state destinate alla vendita sul territorio nazionale.

Denaro e sostanze sequestrati

Nel corso delle operazioni svolte a Torino sono stati sequestrati anche 10.830 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, e diverse bustine con sostanze solide e vegetali. I prodotti, il denaro e le sostanze rinvenuti sono stati messi sotto sequestro. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.