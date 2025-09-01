Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un vasto incendio è divampato in uno dei magazzini della Geofin, un’azienda di prodotti chimici per l’agricoltura, a Villafontana nel comune di Oppeano (Verona). Ancora da chiarire le cause del rogo. Un’alta colonna di fumo è stata avvistata da chilometri di distanza e sono state avvertite alcune violente esplosioni. Sono intervenuti i Vigili del fuoco con numerosi mezzi e uomini, riuscendo a tenere sotto controllo l’incendio. Preoccupazione per i fumi generati dal rogo. Sul posto sono accorsi il sindaco di Oppeano, Luca Faustini, e Orfeo Pozzani, sindaco di Bovolone, comune che include una porzione della frazione di Villafontana. Su Facebook, i primi cittadini hanno postato un avviso alla popolazione, invitando alla massima attenzione e raccomandando di chiudere porte e finestre. Eventuali verifiche saranno svolte dai tecnici dell’Arpav.