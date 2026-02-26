Il video del discorso del ministro Valditara per le scuole in Campania: "Abbiamo investito più di 2 miliardi"
Investimenti storici per le scuole della Campania: oltre 2 miliardi per migliorare l'istruzione e l'edilizia.
Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Validatara, snocciola i dati relativi agli investimenti che il Governo ha messo in atto per le scuole della Campania. E anticipa anche un dato che definisce “importante”. “I risultati delle iscrizioni saranno resi noti lunedì prossimo ma vi posso già dire che in Campania, sia in termini relativi che assoluti, le iscrizioni al 4+2, cioè alla riforma dell’istruzione tecnico professionale è la prima regione in Italia“. “I fatti concreti sono gli stanziamenti importanti per la regione Campania e quindi anche per questa provincia e questi comuni. Voglio solo ricordare che abbiamo investito più di 150 milioni di euro per l’agenda sud in Campania. Abbiamo investito più di 75 milioni di euro. Un miliardo e 660 milioni per l’edilizia scolatica e oltre 2miliardi e 660 milioni complessivamente per la scuola della Campania”.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.