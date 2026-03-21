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“Quante donne hanno pagato con la vita il coraggio di dire no. Quante sono state uccise perché hanno rotto gli schemi, perché hanno alzato la testa, perché hanno voluto, hanno preteso di essere libere“. Così don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, dal palco allestito a Torino in occasione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “Non basta avere le mani pulite, da sole non bastano”, ha aggiunto. “Possiamo avere le mani pulite e tenerle in tasca, essere formalmente irreprensibili e stare alla finestra mentre il mondo brucia”.