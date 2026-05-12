Il video del discorso di Mattarella contro chi "cerca di derubricare il Covid a poco più di un'influenza"
Mattarella difende il sacrificio del personale sanitario, respingendo chi minimizza l'impatto del Covid
“La creazione di un diritto internazionale umanitario durante i conflitti fu preziosa e meriterebbe ben diverso rispetto. Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi, a Gaza, dove un sistema sanitario, già fragile, è stato demolito, distrutto, come anche altrove è avvenuto. Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo, l’appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid, drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime e che qualcuno, con sprezzo dei defunti di quei tragici giorni, cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza. Portando a dimenticare gli sforzi spesso eroici e le sofferenze di medici e infermieri, di tutto il personale sanitario”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell’Infermiere.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.