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Il video del discorso di Mattarella per il 252° anniversario della Guardia di Finanza: "No evasione fiscale"

Mattarella sottolinea l'importanza di combattere l'evasione fiscale per proteggere i cittadini onesti.

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“Accanto al necessario contrasto all’evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici, anche dell’Unione europea”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il Comandante Generale e una rappresentanza della Guardia di Finanza in occasione del 252° anniversario del Corpo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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