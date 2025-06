Il video del discorso di Trump agli Usa e il messaggio all'Iran che sa di minaccia: "Pace o sarà tragedia"

Durante il discorso alla nazione che ha annunciato l’attacco ai siti nucleari iraniani, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fondamentalmente chiesto all’Iran di arrendersi immediatamente. In caso contrario, gli Usa colpiranno altri obiettivi nel Paese. Trump ha anche sottolineato che l’operazione condotta dall’esercito ha preso di mira il bersaglio più complesso, i laboratori sotterranei per l’arricchimento dell’uranio.

Donald Trump ha attaccato molto duramente l’Iran dopo il bombardamento dei siti nucleari del Paese da parte dell’esercito americano, con l’utilizzo di ordigni antibunker in grado di penetrare anche 100 metri di calcestruzzo. Il presidente degli Usa ha dichiarato:

O ci sarà la pace, o ci sarà una tragedia per l’Iran. Una tragedia molto peggiore di quella a cui abbiamo assistito negli ultimi otto giorni. Ci sono molti obiettivi rimasti. Quello di questa notte era di gran lunga il più difficile e forse il più letale. Ma se la pace non arriverà in fretta, colpiremo altri obiettivi con precisione, rapidità e competenza. Buona parte di questi obiettivi può essere distrutta in pochi minuti.