Il video del finto idraulico arrestato a Bologna, 28 furti in pochi mesi e bottino da 15 mila euro: come agiva

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo italiano del ’59 è stato posto agli arresti domiciliari a Bologna per aver commesso 28 furti in appartamento. L’indagine, condotta dalla Polizia di Stato, si è basata su denunce e immagini di videosorveglianza.

Dettagli dell’indagine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è stata portata avanti dalla Sezione di Polizia Giudiziaria del Commissariato “Due Torri-San Francesco” di Bologna. L’uomo è stato accusato di furto in abitazione pluriaggravato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e sostituzione di persona. Le prove sono state raccolte attraverso le querele delle vittime, le individuazioni fotografiche e le immagini degli impianti di videosorveglianza dei condomini e degli istituti bancari.

Modus operandi

L’uomo si introduceva nelle abitazioni delle sue vittime, prevalentemente anziane, fingendo di essere un idraulico inviato dall’amministratore di condominio. Approfittava della distrazione delle vittime per impossessarsi dei loro beni. In molti casi, riusciva a ottenere il pin delle carte di pagamento, effettuando prelievi fino al blocco delle stesse. Questo modus operandi gli ha permesso di ottenere un profitto di circa 15.000 euro.

Periodo dei furti e scoperta

I furti sono stati commessi tra maggio 2024 e gennaio 2025. L’uomo era abile nel guadagnarsi la fiducia delle vittime, fornendo anche un recapito telefonico per eventuali contatti futuri. Tuttavia, in un’occasione ha commesso un errore, fornendo il suo vero numero di telefono, il che ha permesso di risalire alla sua identità. Questa è stata poi confermata dalle immagini di videosorveglianza e dalle testimonianze delle vittime.

Possibili ulteriori reati

Non si esclude che l’uomo possa aver commesso ulteriori reati, soprattutto nell’ultimo periodo, di cui non è ancora pervenuta notizia. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi non ancora denunciati.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il video ufficiale della Polizia di Stato.

Fonte foto: Polizia