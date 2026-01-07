Il video del fronte lavico dell'Etna ormai "fermo e in raffreddamento", spiega Stefano Branca dell'Ingv
L'Etna mostra un fronte lavico fermo a 1.360 metri, in fase di raffreddamento e senza movimenti
Le immagini notturne riprese con un drone con telecamera mostrano una colata lavica ormai in fase di raffreddamento sull’Etna, senza evidenti avanzamenti del fronte. Il video documenta l’area interessata dall’attività effusiva e conferma quanto rilevato durante il sopralluogo sul campo.
Il direttore del Dipartimento Vulcani dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Stefano Branca, ha spiegato che il fronte della colata è fermo a quota 1.360 metri e che, per quanto visibile, non si registrano flussi in movimento. Saranno i dati satellitari a chiarire se persiste attività nella parte più alta in corrispondenza delle bocche effusive.
