Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Le immagini notturne riprese con un drone con telecamera mostrano una colata lavica ormai in fase di raffreddamento sull’Etna, senza evidenti avanzamenti del fronte. Il video documenta l’area interessata dall’attività effusiva e conferma quanto rilevato durante il sopralluogo sul campo.

Il direttore del Dipartimento Vulcani dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Stefano Branca, ha spiegato che il fronte della colata è fermo a quota 1.360 metri e che, per quanto visibile, non si registrano flussi in movimento. Saranno i dati satellitari a chiarire se persiste attività nella parte più alta in corrispondenza delle bocche effusive.