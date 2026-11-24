Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un laboratorio per la preparazione di droga è stato scoperto dai Carabinieri a Siderno: un uomo è stato arrestato e sono stati sequestrati stupefacenti, denaro e attrezzature. Il locale si trovava in una rimessa adiacente a un’abitazione privata ed era utilizzato per custodire, lavorare e confezionare le sostanze.

Siderno: la perquisizione e la droga sequestrata

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la scoperta è avvenuta durante una perquisizione domiciliare d’iniziativa condotta dai militari della Stazione di Siderno. Nella rimessa è stato individuato un locale adibito a centro di stoccaggio e preparazione della droga. I Carabinieri hanno trovato 2,2 chilogrammi di marijuana, 850 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish: il quantitativo complessivo ha superato i 3 chilogrammi.

Contanti e strumenti per il confezionamento

Insieme alle sostanze sono stati rinvenuti quasi 15 mila euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività illecita. Nel locale erano presenti anche macchinari per il confezionamento sottovuoto e altro materiale per preparare e suddividere la droga in dosi. Quantità e attrezzature, secondo quanto riferito, delineerebbero un sistema organizzato, pronto a rifornire il circuito dello spaccio. Il materiale e il denaro sono stati sequestrati.

L’arresto e le indagini

Al termine delle formalità, l’uomo è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Locri, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’intervento rientra nel dispositivo dell’Arma contro il traffico di sostanze stupefacenti, che mira a colpire anche i luoghi di stoccaggio e preparazione destinati al mercato illecito.