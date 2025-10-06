Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 71 provvedimenti eseguiti e numerose armi da guerra sequestrate il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nelle prime ore del mattino in diverse province italiane. L’operazione, denominata “Termine”, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari e ha coinvolto oltre quattrocento Carabinieri in un intervento simultaneo che ha interessato Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata. L’azione è stata finalizzata a smantellare due associazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti e al possesso illegale di armi, con collegamenti anche con la criminalità albanese.

Un’operazione senza precedenti: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione “Termine” rappresenta uno dei più importanti interventi degli ultimi anni nella lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata in Sardegna e in altre regioni italiane. L’attività investigativa, avviata nel gennaio 2022 dalla Procura di Cagliari e protrattasi fino al maggio 2024, ha permesso di raccogliere gravi indizi sull’esistenza di due organizzazioni criminali radicate nell’isola, ma con ramificazioni anche in Toscana e Veneto.

Le province coinvolte e la portata dell’operazione

L’operazione ha visto impegnati oltre quattrocento militari in un’azione coordinata che ha interessato le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata. Il dispositivo ha coinvolto reparti specializzati come lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”, i Nuclei Cinofili Carabinieri della Sardegna e l’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari, garantendo un’azione capillare e simultanea su tutto il territorio nazionale.

I provvedimenti eseguiti: numeri e dettagli

Nel corso dell’operazione sono stati eseguiti 71 provvedimenti emessi su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. In particolare, 50 persone sono state sottoposte a custodia cautelare in carcere, 9 agli arresti domiciliari, 2 all’obbligo di dimora e 1 al divieto di dimora. Contestualmente, sono state effettuate numerose perquisizioni locali e domiciliari, delegate dall’Autorità Giudiziaria e sviluppate anche d’iniziativa, con l’obiettivo di rintracciare stupefacenti, armi da fuoco e beni di provenienza illecita. Sono stati inoltre notificati 9 inviti a rendere interrogatorio, in linea con le recenti disposizioni normative.

Le accuse: traffico di droga, armi e associazione per delinquere

Le persone coinvolte, sia italiane che straniere, molte delle quali già note alle forze dell’ordine, sono indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, porto e detenzione abusiva di armi da sparo. Le indagini hanno permesso di ricostruire il ruolo di due distinte consorterie criminali: la prima, di tipo verticistico, si occupava del reperimento e della distribuzione di cocaina ed eroina in Sardegna; la seconda, definita “strumentale”, era composta da camionisti professionisti incaricati di trasportare i carichi di droga forniti da gruppi albanesi e di gestire i pagamenti in contanti per le successive forniture.

Il modus operandi delle organizzazioni criminali

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la droga veniva occultata all’interno di mezzi pesanti, sfruttando sofisticati sistemi meccanici come doppi fondi, per garantirne il trasporto in sicurezza attraverso il territorio nazionale e, in alcuni casi, anche verso paesi esteri confinanti. I camionisti coinvolti provvedevano sia al trasporto che al pagamento diretto ai fornitori, rendendo il sistema particolarmente efficiente e difficile da intercettare.

Sequestri e arresti durante le indagini

Durante i due anni di indagini, i Carabinieri avevano già assicurato alla giustizia 9 soggetti colti in flagranza di reato e sequestrato 88 chilogrammi di cocaina, 7 chilogrammi di eroina e 370.900 euro in contanti. Queste risorse, secondo gli inquirenti, avrebbero alimentato ulteriormente il circuito del narcotraffico e della criminalità organizzata.

Armi da guerra e strumenti per azioni criminali

Di particolare rilievo è stato il rinvenimento e sequestro di diverse armi, alcune delle quali classificate come “da guerra”. Tra queste figurano un lanciagranate modello PanzerFaust, una granata RPG e una pistola mitragliatrice Uzi. Questi strumenti sarebbero stati utilizzati per compiere azioni criminali strutturate, come l’assalto a furgoni portavalori, durante i quali è stato documentato l’impiego di armi pesanti per bloccare le strade, fermare i mezzi e garantirsi rapide vie di fuga.

Il sequestro di persona a Sant’Anna Arresi

L’attività investigativa ha inoltre permesso di individuare i presunti responsabili del sequestro di persona avvenuto a Sant’Anna Arresi il 3 aprile 2023. Questo ulteriore sviluppo conferma la pericolosità e la ramificazione delle organizzazioni criminali coinvolte, capaci di operare su più fronti e con modalità particolarmente violente.

Un duro colpo alla criminalità organizzata

L’operazione “Termine” rappresenta un risultato di grande rilievo nel contrasto al traffico di droga e alla criminalità organizzata, confermando l’elevata capacità investigativa e operativa della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari e dell’Arma dei Carabinieri. L’impegno dei militari, caratterizzato da professionalità e dedizione, ha inferto un duro colpo a una rete criminale estesa su più regioni, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la legalità nei territori coinvolti.

Le prospettive future e la tutela della collettività

Le indagini, ancora in corso, potrebbero portare a ulteriori sviluppi e chiarimenti sulle responsabilità dei soggetti coinvolti. L’azione delle forze dell’ordine si inserisce in un più ampio contesto di tutela della collettività e di contrasto alle forme più gravi di criminalità, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità nei territori interessati.

