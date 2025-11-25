Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 15 arresti il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato contro il traffico di droga nei territori di Anzio, Nettuno e Latina. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale, ha portato alla custodia cautelare in carcere di numerosi indagati, accusati di far parte di due distinte associazioni criminali dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Roma, sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale. Gli agenti hanno eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di 15 persone, tutte sottoposte a custodia cautelare in carcere. Gli indagati sono gravemente sospettati di appartenere a due organizzazioni criminali specializzate nel traffico di droga, che avevano imposto la loro egemonia nei mercati locali di Anzio, Nettuno e Latina.

Le modalità operative delle organizzazioni

Le indagini hanno permesso di ricostruire la struttura piramidale delle due consorterie, i cui capi, pur trovandosi agli arresti domiciliari, continuavano a gestire le attività illecite. Attraverso una rete di pusher e depositari di sostanze stupefacenti, le organizzazioni rifornivano sistematicamente i territori di cocaina, hashish e marijuana. In caso di necessità, i gruppi si prestavano “mutuo soccorso”, scambiandosi forniture quando la domanda di mercato superava la disponibilità immediata di droga.

Il controllo del territorio e i luoghi di incontro

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le due organizzazioni avevano conquistato il controllo di numerose piazze di spaccio nel litorale romano e pontino, anche grazie alla disponibilità di armi da fuoco. Tra i luoghi utilizzati per finalizzare i traffici di sostanze stupefacenti figurano esercizi di ristorazione, locali di intrattenimento e bar frequentati dalla movida, che garantivano un ampio bacino di utenza. Una delle due consorterie disponeva direttamente di un bar ristorante, utilizzato come base logistica per le trattative relative all’acquisto di ingenti quantitativi di droga.

Il volume d’affari e i sequestri

Il giro d’affari stimato dagli investigatori ammonta a alcuni milioni di euro, generati dalla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini, durate oltre 1 anno, la Squadra Mobile capitolina ha sequestrato 3 kg e mezzo di cocaina, più di 18 kg di hashish e quasi mezzo kg di eroina. Sono state arrestate in flagranza di reato e deferite all’Autorità Giudiziaria 8 persone. Inoltre, sono state sequestrate armi da fuoco clandestine, risultate provento di furto, in possesso di membri delle organizzazioni criminali.

Le perquisizioni e il coinvolgimento di altri indagati

Oltre ai 15 arrestati, altre 8 persone sono state sottoposte a decreti di perquisizione personale e locale, in quanto indagate per presunta appartenenza alle stesse consorterie di narcotrafficanti. Le perquisizioni sono state effettuate contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, nell’ambito dello stesso provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Un’operazione su larga scala

L’operazione ha visto impegnati oltre 200 uomini della Polizia di Stato, con il coinvolgimento della Squadra Mobile di Roma, degli uffici investigativi di Latina, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, delle Unità cinofile antidroga e del Reparto Volo di Roma. Le attività si sono svolte nei comuni di Roma, Latina, Nettuno, Pomezia e L’Aquila, a testimonianza della vasta portata dell’operazione.

