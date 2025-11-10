Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 12 arresti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ostia, che ha portato allo smantellamento di una delle principali piazze di spaccio del litorale romano. L’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare per 7 persone in carcere e 5 persone ai domiciliari con braccialetto elettronico, tutte gravemente indiziate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata avviata su delega della Procura della Repubblica di Roma e ha visto impegnati i militari della Compagnia di Ostia fin dalle prime ore dell’alba. L’attività investigativa si è concentrata su un complesso di edilizia popolare in via dell’Idroscalo, già noto come una delle storiche piazze di spaccio del litorale ostiense.

Le indagini: attività di spaccio 24 ore su 24

Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Ostia tra luglio e settembre 2023 sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso di ricostruire una fiorente attività di vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti hanno documentato come la droga venisse ceduta agli acquirenti ininterrottamente, giorno e notte, grazie a un sistema ben organizzato di vedette, punti di smercio e siti di stoccaggio all’interno del complesso residenziale.

Controlli e arresti in flagranza

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso avvio nel luglio 2023 durante i consueti controlli nelle zone periferiche del Lido di Ostia. In queste occasioni, i militari avevano notato la presenza di numerosi assuntori di stupefacenti in diverse fasce orarie della giornata. Attraverso servizi di osservazione e attività tecniche mirate, sono stati individuati gli appartamenti dove veniva confezionata la droga e i luoghi destinati alla vendita al dettaglio, tra cui un manufatto abusivo al piano terra utilizzato per custodire le dosi e il denaro ricavato dall’attività di spaccio.

Sequestri e numeri dell’operazione

Nel corso delle indagini, i Carabinieri di Ostia hanno proceduto all’arresto in flagranza di 8 persone e al sequestro di circa 1 kg di sostanze stupefacenti, tra cocaina e crack, per un valore stimato di 30 mila euro. Inoltre, sono stati sequestrati 12.000 € in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Nonostante i ripetuti controlli e sequestri, gli indagati – molti dei quali legati da vincoli di parentela – sono sospettati di aver continuato l’attività di spaccio, modificando semplicemente i luoghi di smercio all’interno delle aree condominiali o ripristinando il manufatto abusivo dopo le perquisizioni.

Un duro colpo al traffico di droga nella Capitale

L’operazione odierna rappresenta un nuovo colpo al traffico di droga nella Capitale e testimonia l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri e della Procura della Repubblica di Roma nel contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, tuttora in fase preliminare, hanno permesso di smantellare una rete ben strutturata e radicata nel territorio, che operava in modo continuativo e organizzato, nonostante i numerosi interventi delle forze dell’ordine.

