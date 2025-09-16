Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Otto arresti per spaccio di sostanze stupefacenti e tre giovani fermati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale sono il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta nella serata di ieri nel quartiere Quarticciolo di Roma. L’intervento, scattato durante l’ora di cena, ha visto impegnate le principali forze dell’ordine della Capitale, con l’obiettivo di contrastare la vendita al dettaglio di droga nelle piazze più sensibili della zona est.

Un’operazione congiunta delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la maxi operazione ha coinvolto agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Roma Capitale. Le pattuglie hanno circondato il quartiere Quarticciolo, delimitato da via Molfetta, via Cerignola, via Manfredonia, via Ostuni e via Trani, con un’azione a tenaglia che ha permesso di sorprendere i pusher in flagranza di reato.

Il blitz durante l’ora di cena

L’intervento è stato pianificato nei minimi dettagli e ha preso il via nelle prime ore della sera, quando l’area del quadrante est della città è stata perimetrata dai contingenti delle forze dell’ordine. Gli agenti, in divisa e in borghese, hanno documentato in tempo reale decine di cessioni di droga, intervenendo simultaneamente in diversi punti considerati sensibili per lo spaccio.

Otto pusher arrestati in flagranza

Nel corso dell’operazione sono stati arrestati otto pusher, sorpresi mentre cedevano sostanze stupefacenti o durante il rifornimento delle dosi destinate alla vendita. I fermati sono stati colti nel momento dello scambio droga-denaro, grazie anche al lavoro dei “Falchi” della Squadra Mobile, che hanno monitorato la situazione con discrezione e tempestività.

La rete dello spaccio: ruoli e modalità operative

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la rete dello spaccio era ben organizzata. I pusher, seduti ai margini delle strade, attendevano i clienti abituali, indirizzati da una manovalanza di supporto che svolgeva il ruolo di palo o di guida fino al punto di consegna. Le dosi, già confezionate per la vendita, venivano estratte da scatole di caramelle o altri contenitori nascosti sotto i muretti, pronte per essere cedute ai clienti di fiducia.

Più di 80 dosi sequestrate: cocaina, crack, hashish e marijuana

Durante il blitz sono state sequestrate oltre 80 dosi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, crack, hashish e marijuana. Nonostante l’orario notturno, i pusher erano in grado di offrire una vasta gamma di prodotti, dimostrando l’efficienza e la pericolosità della rete di spaccio attiva nel quartiere.

Tre giovani tunisini arrestati per violenza e resistenza

Nel corso dell’operazione, altri tre giovani di nazionalità tunisina sono stati arrestati con le accuse di violenza, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per favoreggiamento personale. I tre avrebbero aiutato due connazionali, sorpresi mentre cedevano droga, tentando di ostacolare l’arresto da parte degli agenti. Per favorire la fuga dei pusher, hanno chiamato a raccolta un folto gruppo di persone che ha cercato di accerchiare le forze dell’ordine, dando vita a momenti di forte tensione.

Agenti feriti durante la colluttazione

L’intervento tempestivo di altri equipaggi della Polizia di Stato ha permesso di fermare, oltre ai due spacciatori, anche tre dei soggetti coinvolti nell’aggressione. Durante la colluttazione, due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 4 giorni e 9 giorni.

Controlli a tappeto: oltre 160 persone identificate e 70 veicoli ispezionati

Nel corso dell’operazione sono state identificate oltre 160 persone e ispezionati più di 70 veicoli. I controlli hanno riguardato anche gli esercizi commerciali della zona, con particolare attenzione a quelli che potrebbero fungere da punto di riferimento per attività illecite.

Sanzioni amministrative per quattro esercizi commerciali

I controlli amministrativi hanno portato all’elevazione di sanzioni nei confronti di quattro esercizi commerciali, per un totale di 18,000 euro. Le verifiche sono state orientate a garantire il rispetto delle normative e a prevenire qualsiasi forma di complicità con le attività di spaccio presenti nel quartiere.

Una strategia condivisa per la sicurezza delle periferie

L’operazione interforze, che segue analoghi blitz condotti recentemente, rientra in una strategia condivisa in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo è quello di rilanciare le condizioni di sicurezza e vivibilità nelle periferie della Capitale, con interventi mirati e costanti.

Il Quarticciolo sotto i riflettori

Il quartiere Quarticciolo, da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per la presenza di piazze di spaccio, è stato nuovamente teatro di un’operazione di grande impatto. Le autorità hanno ribadito la volontà di proseguire con azioni di controllo senza soluzione di continuità, per restituire sicurezza e legalità ai residenti.

Il ruolo delle forze dell’ordine nella lotta alla droga

Come sottolineato dalle autorità, la collaborazione tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale si è rivelata fondamentale per il successo dell’operazione. L’approccio coordinato e la presenza massiccia sul territorio hanno permesso di colpire duramente le organizzazioni dedite allo spaccio e di inviare un messaggio chiaro a chiunque intenda delinquere nella zona.

Le reazioni della comunità

L’operazione ha suscitato reazioni positive tra i residenti del Quarticciolo, che da tempo chiedevano un intervento deciso contro il degrado e la criminalità. Molti cittadini hanno espresso gratitudine alle forze dell’ordine per l’impegno dimostrato e per la determinazione nel voler restituire tranquillità al quartiere.

Prospettive future

Le autorità hanno assicurato che le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di mantenere alta la pressione sulle piazze di spaccio e di prevenire il ritorno delle organizzazioni criminali. L’attenzione resterà alta su tutto il quadrante est della città, con particolare riguardo alle aree più a rischio.

Un messaggio di legalità

L’operazione condotta al Quarticciolo rappresenta un segnale forte nella lotta alla criminalità e allo spaccio di droga. Le forze dell’ordine hanno dimostrato ancora una volta di essere pronte a intervenire con decisione per tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire il rispetto della legge.

Conclusioni

Il blitz interforze al Quarticciolo si inserisce in un più ampio piano di interventi volti a contrastare il fenomeno dello spaccio e a migliorare la qualità della vita nelle periferie di Roma. Le forze dell’ordine continueranno a lavorare in sinergia per assicurare risultati concreti e duraturi nella lotta alla droga e alla criminalità organizzata.

Polizia di Stato