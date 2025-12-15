Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 21 misure cautelari eseguite il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro due gruppi criminali dediti al traffico di stupefacenti tra Sardegna e penisola. I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di una complessa indagine avviata nel 2019 e condotta nelle province di Sassari, Nuoro, Cagliari, Bergamo, Latina e Novara.

L’operazione: fonte e dettagli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata alle prime ore dell’alba, coinvolgendo il Reparto Territoriale di Olbia, le Stazioni territorialmente competenti e lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”. L’attività ha portato all’esecuzione di 10 custodie cautelari in carcere, 6 arresti domiciliari e 5 obblighi di dimora, colpendo soggetti ritenuti appartenenti a due distinti gruppi criminali attivi nel traffico di stupefacenti.

Le indagini: una rete articolata e interconnessa

L’inchiesta, avviata nel 2019, ha permesso di ricostruire un sistema criminale complesso, impegnato nella produzione, importazione e distribuzione di cocaina e marijuana su larga scala. Gli investigatori hanno utilizzato intercettazioni, pedinamenti, sequestri mirati, accertamenti patrimoniali e acquisizioni di chat tramite rogatoria internazionale ed Europol. Questi strumenti hanno permesso di delineare due associazioni per delinquere, autonome ma strettamente collegate tra loro, in base all’articolo 74 del DPR 309/90.

I gruppi criminali: ruoli e modalità operative

La prima delle due reti, composta da 11 persone, avrebbe gestito l’approvvigionamento della cocaina dalla penisola, mantenendo contatti stabili con altre organizzazioni criminali attive in diverse regioni italiane. La seconda, formata da 5 individui, si sarebbe invece occupata della produzione e movimentazione di ingenti quantitativi di marijuana in Sardegna. Le indagini hanno evidenziato che parte della marijuana veniva sistematicamente ceduta alla prima associazione come merce di scambio per finanziare l’acquisto di cocaina, con un rapporto stimato di circa 50 kg di marijuana per 1 kg di cocaina.

Le quantità sequestrate e il volume economico

Nel corso delle attività investigative sono stati documentati oltre 200 kg di cocaina e più di 450 kg di marijuana movimentati. Il volume economico complessivo dell’attività illecita è stato stimato in circa 3 milioni di euro. Questi numeri testimoniano la portata dell’organizzazione e la sua capacità di incidere sul mercato degli stupefacenti sia in Sardegna che sulla penisola.

Olbia: snodo logistico e strategico

Olbia è emersa come punto nevralgico per la custodia, lo smistamento e la gestione delle trattative, grazie alla presenza di numerosi affiliati con collegamenti diretti con i fornitori. La città si è rivelata fondamentale per il funzionamento della rete, rappresentando il fulcro logistico delle operazioni criminali.