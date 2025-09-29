Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto in provincia di Catania. Un cittadino albanese, classe 1978, è stato fermato e tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente durante un controllo sull’autostrada A18, nei pressi del casello di San Gregorio. L’intervento è avvenuto nell’ambito di servizi mirati alla repressione dell’illegalità diffusa, con l’obiettivo di contrastare il traffico di droga nella zona etnea.

Operazione della Squadra Mobile: i dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Catania ha predisposto un servizio di controllo sull’autostrada A18, che collega Messina e Catania. Il dispositivo, organizzato nei pressi del casello autostradale di San Gregorio di Catania, ha visto impegnati diversi agenti nel monitoraggio dei veicoli in transito, nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto alle diverse forme di illegalità che interessano il capoluogo e l’hinterland.

Il controllo e la scoperta del vano nascosto

Durante le verifiche, i poliziotti hanno fermato una Renault Scenic grigia con a bordo un uomo dell’Est Europa. L’atteggiamento insofferente del conducente e le spiegazioni poco convincenti fornite agli agenti hanno insospettito la pattuglia, che ha deciso di procedere a una perquisizione personale e del veicolo.

L’ispezione accurata dell’autovettura ha permesso di individuare un vano occulto, appositamente realizzato sotto i sedili anteriori, sia dal lato conducente che da quello del passeggero. All’interno di questo nascondiglio sono stati rinvenuti 24 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 27,60 chilogrammi.

La suddivisione della droga: i panetti “Bugatti” e “Boss”

La cocaina sequestrata era suddivisa in due tipologie di panetti, contraddistinti da loghi differenti. In particolare, sono stati trovati 7 panetti con il logo “Bugatti”, ciascuno del peso di 1,150 kg, per un totale di 8,05 kg. Gli altri 17 panetti riportavano il logo “Boss” e avevano lo stesso peso unitario, per un totale di 19,55 kg. Il quantitativo complessivo di droga rinvenuto rappresenta uno dei sequestri più rilevanti degli ultimi mesi nella zona.

Sequestri e provvedimenti: auto e cellulari sotto sequestro

Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’autovettura utilizzata per il trasporto della droga e di due smartphone in uso all’uomo. Questi elementi saranno ora oggetto di ulteriori accertamenti investigativi, volti a ricostruire la rete di contatti e i possibili canali di approvvigionamento e distribuzione della cocaina.

L’arresto e la custodia cautelare

In ragione della detenzione di un quantitativo così consistente di cocaina, il cittadino albanese è stato dichiarato in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto da parte del G.I.P. La presunzione di innocenza resta valida fino a eventuale condanna definitiva.

Il contesto: lotta al traffico di droga nel territorio etneo

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di iniziative messe in campo dalla Polizia di Stato per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e le attività criminali connesse. Il tratto autostradale A18 rappresenta una delle principali vie di collegamento tra la Sicilia orientale e il resto dell’isola, spesso utilizzata dalle organizzazioni criminali per il trasporto di droga e altri illeciti.

Il sequestro di oltre 27 chilogrammi di cocaina rappresenta un duro colpo per il mercato locale degli stupefacenti e testimonia l’efficacia dei controlli straordinari predisposti dalle forze dell’ordine. Le indagini proseguiranno per individuare eventuali complici e ricostruire la filiera del traffico.

Polizia di Stato