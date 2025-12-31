Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Catania è stato denunciato un uomo di 60 anni e sono stati sequestrati 2000 chilogrammi di fuochi d’artificio, nell’ambito dei controlli intensificati in vista delle festività di fine anno.

Controlli rafforzati per la sicurezza pubblica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività di prevenzione e contrasto al commercio abusivo di fuochi d’artificio e al traffico illecito di materiale esplodente è stata intensificata in tutto il territorio provinciale, soprattutto in questo periodo dell’anno. L’obiettivo è quello di garantire il rispetto delle norme sulla pubblica sicurezza e tutelare l’incolumità delle persone, spesso messa a rischio dalla circolazione di prodotti pirotecnici non autorizzati.

Il controllo e la scoperta del carico pericoloso

Nei giorni scorsi, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno effettuato un controllo mirato nella zona del viale Mario Rapisardi. Durante l’operazione, è stato fermato un veicolo sospetto condotto da un uomo di 60 anni, residente in città. La perquisizione del mezzo ha permesso di rinvenire circa 2000 chilogrammi di fuochi d’artificio, privi di documentazione che ne attestasse la tracciabilità, in violazione delle norme previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Denuncia e sequestro: i dettagli dell’operazione

Il trasporto del materiale esplodente, sia per le modalità che per l’ingente quantità, è stato ritenuto dagli agenti un serio pericolo per la sicurezza pubblica. Il carico, potenzialmente destinato al mercato illegale, è stato immediatamente sottoposto a sequestro. L’uomo, che non ha saputo fornire spiegazioni convincenti sulla provenienza dei fuochi d’artificio, è stato denunciato per trasporto di materiale esplodente pericoloso senza autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza e per l’utilizzo di un veicolo non idoneo.

Il contesto: prevenzione e contrasto ai reati in vista delle festività

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controlli predisposto dalla Polizia di Stato per rafforzare la prevenzione e il contrasto ai reati legati al commercio e al trasporto di materiale pirotecnico illegale, fenomeno che ogni anno, soprattutto in prossimità delle festività, mette a rischio la sicurezza dei cittadin.

