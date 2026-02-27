Il video del messaggio di Carlo Conti da Sanremo 2026 ai giovani con le cuffiette: "Attenzione nelle stazioni"
Carlo Conti avverte i giovani: "Abbassate il volume delle cuffiette per la vostra sicurezza nelle stazioni"
La polizia di Stato ha incontrato Carlo Conti all’Ariston. Il conduttore di Sanremo 2026 si è rivolto ai giovani con un consiglio sull’uso delle cuffiette nelle stazioni: “Bisogna stare attenti e tenere almeno il volume bassissimo per sentire gli annunci. Bisogna stare attenti ai treni e nelle metropolitane, dove c’è pericolo. Tenete il volume basso, ancora meglio se togliete proprio le cuffiette”.
