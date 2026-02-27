NOTIZIE
Il video del messaggio di Carlo Conti da Sanremo 2026 ai giovani con le cuffiette: "Attenzione nelle stazioni"

Carlo Conti avverte i giovani: "Abbassate il volume delle cuffiette per la vostra sicurezza nelle stazioni"

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia di Stato ha incontrato Carlo Conti all’Ariston. Il conduttore di Sanremo 2026 si è rivolto ai giovani con un consiglio sull’uso delle cuffiette nelle stazioni: “Bisogna stare attenti e tenere almeno il volume bassissimo per sentire gli annunci. Bisogna stare attenti ai treni e nelle metropolitane, dove c’è pericolo. Tenete il volume basso, ancora meglio se togliete proprio le cuffiette”.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

