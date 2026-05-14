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“Restare umani non basta più, dobbiamo tornare umani perché ci siamo abituati alla disumanità e questo è possibile con la cultura che è strumento di pace. In Umbria a ogni bambino che nasce regaliamo un libro”. Lo ha detto Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria, ospite di questa edizione del Salone del Libro di Torino, all’inaugurazione il 14 maggio. “Il mio appello è ricordare che ciò che fa la differenza tra essere sudditi e cittadini è la cultura e il pensiero critico. La Regione Umbria ha raddoppiato i fondi alla cultura perché così nascono più cittadini e meno sudditi. Libri e non armi” ha sottolineato Bori.