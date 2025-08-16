Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A pochi giorni dalla schiusa delle uova di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia del Marano di Riccione, il nido, scoperto nella notte tra il 23 e 24 giugno, sarà oggetto di un intervento temporaneo sull’illuminazione pubblica del lungomare Goethe: le lampade del tratto antistante le zone 132-134 saranno sostituite con luci a bassa intensità, per permettere ai piccoli di orientarsi verso il mare seguendo la luce naturale dell’orizzonte, senza interferenze artificiali e senza compromettere la sicurezza della zona. Il nido, deposto da un esemplare adulto stimato intorno ai vent’anni, è sorvegliato da volontari e dagli addetti della Fondazione Cetacea, con telecamere e un gazebo montato a pochi metri dal sito per limitare disturbi e proteggere le uova fino alla schiusa.