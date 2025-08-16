Il video del nido di tartaruga a Riccione, installate lampade per guidare i piccoli verso il mare
Riccione: lampade a bassa intensità sul lungomare per guidare le tartarughine verso il mare.
A pochi giorni dalla schiusa delle uova di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia del Marano di Riccione, il nido, scoperto nella notte tra il 23 e 24 giugno, sarà oggetto di un intervento temporaneo sull’illuminazione pubblica del lungomare Goethe: le lampade del tratto antistante le zone 132-134 saranno sostituite con luci a bassa intensità, per permettere ai piccoli di orientarsi verso il mare seguendo la luce naturale dell’orizzonte, senza interferenze artificiali e senza compromettere la sicurezza della zona. Il nido, deposto da un esemplare adulto stimato intorno ai vent’anni, è sorvegliato da volontari e dagli addetti della Fondazione Cetacea, con telecamere e un gazebo montato a pochi metri dal sito per limitare disturbi e proteggere le uova fino alla schiusa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.