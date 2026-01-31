NOTIZIE
Il video del pranzo sociale prima della manifestazione per Askatasuna a Torino

A Torino, il pranzo sociale unisce il quartiere in attesa del corteo per la solidarietà con Askatasuna

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

"In questo momento in piazza Santa Giulia è in corso la preparazione del pranzo sociale prima del corteo con il comitato Vanchiglia Insieme". È la didascalia di un video diffuso sui canali social degli attivisti di Askatasuna, in cui un gruppo di persone viene ripreso mentre prepara dei panini in vista del corteo di oggi pomeriggio. Il video è stato pubblicato sui canali ufficiali Telegram degli attivisti di Askatasuna.

video_sh1852377.jpg

Il presente articolo è stato redatto con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

