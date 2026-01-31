Il video del pranzo sociale prima della manifestazione per Askatasuna a Torino
A Torino, il pranzo sociale unisce il quartiere in attesa del corteo per la solidarietà con Askatasuna
“In questo momento in piazza Santa Giulia è in corso la preparazione del pranzo sociale prima del corteo con il comitato Vanchiglia Insieme“. È la didascalia di un video diffuso sui canali social degli attivisti di Askatasuna, in cui un gruppo di persone viene ripreso mentre prepara dei panini in vista del corteo di oggi pomeriggio. Il video è stato pubblicato sui canali ufficiali Telegram degli attivisti di Askatasuna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.