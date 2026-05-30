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Giovanni Bazoli, il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, ha presentato a Stazione Radio a Milano il suo libro Vita eterna: conversazioni con i miei nipoti. Intervistato dal giornalista Fabio Motta insieme al direttore di Stazione Radio Maurizio Guagnetti, Bazoli ha detto di vedere “due rischi in due tempi diversi: in un primo tempo che l’intelligenza artificiale produca un ulteriore aggravamento delle disuguaglianze che ci sono al mondo, mettendo a rischio la democrazia. Da credente, in un primo momento ci sarà un aggravamento delle differenze con le possibilità che ci sia un possesso da parte da chi ha in mano queste tecnologie da schiavizzare quasi gli altri. Ma sa che cosa vedo alla fine se non c’è una regolazione? Vedo che lo strumento possa distruggere le intenzioni che l’uomo, gli obiettivi degli uomini che sono tracciati dall’intelligenza umana”, ha concluso.