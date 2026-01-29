Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono passati 30 anni dalla terribile notte del 29 gennaio 1996, quando le fiamme improvvisamente si alzarono e distrussero completamente il Gran Teatro La Fenice, per un fuoco appiccato da due elettricisti in ritardo con i lavori. L’allarme lo diede un motoscafo della polizia, in transito nel rio che circonda l’edificio. Fumo, fiamme, boati e crolli fecero accorrere in campo San Fantin decine di persone, spettatori e lavoratori della Fenice. I vigili del fuoco fermarono una devastazione maggiore: l’elicottero di Mestre fece la spola per ore, scaricando ettolitri d’acqua e schiumogeno; le squadre entrarono tra le macerie fumanti. Era la seconda volta, dopo il rogo del 13 dicembre 1836, che però aveva risparmiato le Sale Apollinee. Nel video il racconto dell’intervento attraverso le testimonianze dei capi reparto David Andrea e Riccardo Bonesso, tra i primi a intervenire nelle fasi iniziali dell’incendio.