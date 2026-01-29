Il video del racconto dei vigili del fuoco 30 anni dopo il rogo del Teatro La Fenice, cosa accadde
Il racconto dell'intervento eroico dei vigili del fuoco nella notte del rogo della Fenice, 30 anni fa.
Sono passati 30 anni dalla terribile notte del 29 gennaio 1996, quando le fiamme improvvisamente si alzarono e distrussero completamente il Gran Teatro La Fenice, per un fuoco appiccato da due elettricisti in ritardo con i lavori. L’allarme lo diede un motoscafo della polizia, in transito nel rio che circonda l’edificio. Fumo, fiamme, boati e crolli fecero accorrere in campo San Fantin decine di persone, spettatori e lavoratori della Fenice. I vigili del fuoco fermarono una devastazione maggiore: l’elicottero di Mestre fece la spola per ore, scaricando ettolitri d’acqua e schiumogeno; le squadre entrarono tra le macerie fumanti. Era la seconda volta, dopo il rogo del 13 dicembre 1836, che però aveva risparmiato le Sale Apollinee. Nel video il racconto dell’intervento attraverso le testimonianze dei capi reparto David Andrea e Riccardo Bonesso, tra i primi a intervenire nelle fasi iniziali dell’incendio.
