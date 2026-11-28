Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 62 stranieri rimpatriati il bilancio di un’operazione contro l’immigrazione irregolare. Il trasferimento verso il Paese d’origine è stato effettuato con un volo charter organizzato dall’Italia, con la partecipazione di Cipro e Spagna.

Il volo e le scorte

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato realizzato dalla Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere con il supporto dell’Agenzia Frontex. A bordo sono stati accompagnati 62 africani: 51 persone espulse dall’Italia, 8 persone da Cipro e 3 persone dalla Spagna. I cittadini espulsi dall’Italia sono stati scortati da personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; per gli altri hanno provveduto i contingenti dei rispettivi Paesi.

Secondo il comunicato, i rimpatriati dall’Italia avevano precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, oltre che in materia di armi e stupefacenti. Tra loro c’era anche un uomo destinatario di un fermo di indiziato di delitto disposto dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo nell’ambito di un’indagine che aveva coinvolto 13 cittadini stranieri.

La condanna e l’espulsione

Il provvedimento era stato eseguito il 4 aprile 2019 dalla Squadra Mobile di Palermo, con il supporto delle Squadre Mobili di Caserta, Catania, Treviso e Vicenza, nell’operazione “No Fly Zone”. L’uomo era accusato di appartenere all’organizzazione mafiosa di matrice cultista denominata “Eiye”, attiva a Palermo e nel resto d’Italia. Il sodalizio, secondo l’accusa, era dedito allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio di stupefacenti.

Dopo un lungo procedimento giudiziario e un passaggio di competenza territoriale, la Corte d’Appello di Catania lo ha condannato l’8 febbraio 2023 a 9 anni e 4 mesi di reclusione. La sentenza ha riguardato associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, detenzione, trasporto e vendita di droga, rapina in concorso e lesioni personali in concorso. Sono state inoltre applicate pene accessorie e la misura di sicurezza dell’espulsione dall’Italia una volta scontata la pena.

Il 2 ottobre 2026 il Magistrato di Sorveglianza dell’Aquila ha giudicato ancora attuale la pericolosità sociale dell’uomo, riconoscendogli un ruolo apicale e direttivo nell’organizzazione e confermando l’espulsione. Quando è stato scarcerato dalla casa circondariale di Sulmona, il Questore dell’Aquila ne ha disposto il trattenimento nel Cpr di Palazzo San Gervasio. L’operazione è monitorata da un osservatore per i diritti fondamentali di Frontex e da un rappresentante del Garante nazionale, a partire da Fiumicino.