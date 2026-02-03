Il video del ritrovamento di un'antica nave romana sul fondale del Mar Ionio durante un controllo ordinario
Scoperta straordinaria nel mar Ionio: relitto romano con anfore riemerge grazie a controlli della Gdf
I resti di una grande nave di età romana con un carico di anfore sono stati trovati nelle acque del mar Ionio, in Puglia. La scoperta è avvenuta a giugno 2025 ma è stata comunicata solo ora, ed è avvenuta nel corso di normali attività di controllo condotte dalla Guardia di Finanza. I finanzieri, dopo aver rilevato delle anomalie sul fondale grazie alla strumentazione di bordo, hanno deciso di immergersi e hanno così ritrovato i resti. Alle operazioni ha partecipato il reparto aeronavale di Bari insieme alla sezione operativa di Gallipoli e al II nucleo sommozzatori di Taranto, in collaborazione con la Soprintendenza di Brindisi, Lecce e Taranto. “L’esigenza di assicurare la tutela dell’importante giacimento subacqueo ha determinato la scelta, condivisa da tutti gli attori intervenuti, di mantenere il massimo riserbo circa il ritrovamento, al fine di scongiurare il rischio di saccheggio”, spiega la Gdf in una nota.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.