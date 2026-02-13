Il video del salvataggio con i gommoni di alcuni abitanti in provincia di Cosenza per via del maltempo
Calabria in allerta: soccorsi con gommoni per abitanti isolati da esondazioni e frane nel Cosentino.
Le abbondanti piogge che stanno cadendo in Calabria hanno provocato l’esondazione dei fiumi Busento e Campagnano, nel Cosentino, rendendo necessari numerosi interventi dei vigili del fuoco. Le maggiori criticità si registrano a Grisolia dove dieci persone, in difficoltà nelle loro abitazioni allagate, sono state portate al sicuro a bordo dei gommoni dei soccorritori fluviali. A Rogliano, in località contrada Pianoimbuto, le squadre stanno operando per raggiungere quattro cittadini rimasti isolati a causa di una frana.
