NOTIZIE
Temi Caldi:

Il video del salvataggio con i gommoni di alcuni abitanti in provincia di Cosenza per via del maltempo

Calabria in allerta: soccorsi con gommoni per abitanti isolati da esondazioni e frane nel Cosentino.

Pubblicato:

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Le abbondanti piogge che stanno cadendo in Calabria hanno provocato l’esondazione dei fiumi Busento e Campagnano, nel Cosentino, rendendo necessari numerosi interventi dei vigili del fuoco. Le maggiori criticità si registrano a Grisolia dove dieci persone, in difficoltà nelle loro abitazioni allagate, sono state portate al sicuro a bordo dei gommoni dei soccorritori fluviali. A Rogliano, in località contrada Pianoimbuto, le squadre stanno operando per raggiungere quattro cittadini rimasti isolati a causa di una frana.

video_sh1870116.jpg

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche

HeyLight

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo