Nel tardo pomeriggio di oggi militari del soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi hanno soccorso cinque persone che erano rimaste bloccate con le proprie autovetture sulla strada provinciale 92 sul versante Sud dell’Etna sorprese da una violenta bufera di neve nella zona del Rifugio Sapienza vicino ai Crateri Silvestri. L’intervento degli specialisti delle Fiamme gialle è stato ostacolato dall’abbondante neve caduta e dal forte vento che hanno bloccato anche il loro fuoristrada. I Finanzieri, abbandonato il mezzo di servizio, hanno individuato le vetture i cui occupanti erano stati costretti a fermarsi a causa delle avverse condizioni meteo. I soccorritori della Guardia di finanza utilizzando le pale in dotazione hanno dapprima liberato le autovetture dalla neve, che nel frattempo si era accumulata impedendo l’apertura degli sportelli e, subito dopo hanno condotto a piedi i cinque adulti verso i fuoristrada delle Fiamme gialle.