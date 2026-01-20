NOTIZIE
Il video del salvataggio di nove cani vicino Cagliari dopo l'esondazione di un corso d'acqua per il maltempo

Esondazione nel Cagliaritano: salvati nove cani e due pastori isolati, tutti in buone condizioni di salute

I vigili del fuoco che nel Cagliaritano sono al lavoro per le conseguenze del maltempo hanno messo in salvo nove cani dopo l’esondazione di un corso d’acqua. Nel frattempo sono stati ritrovati in buone condizioni di salute i due pastori rimasti isolati ieri a seguito dell’esondazione del rio Margiani, a Urzulei in Ogliastra. Giuseppe Mulas, 65 anni, e Francesco Moi, 22, erano riusciti a trovare riparo nell’ovile del 22enne ma sono rimasti isolati e non sono riusciti per tutta la giornata a mettersi in contatto coi familiari, che poi hanno dato l’allarme. A tarda sera sono stati raggiunti dai soccorritori.

