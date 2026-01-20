Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I militari della stazione del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi lunedì 19 gennaio sono intervenuti per prestare soccorso e trarre in salvo una famiglia di turisti svizzeri sorpresa da una violenta bufera di neve sull’Etna mentre, vicino ai Crateri Silvestri, si stavano recando in un albergo del Rifugio Sapienza. L’allarme è stato dato dal titolare della struttura ricettiva contattato dai propri clienti che segnalavano che la propria auto era rimasta bloccata sulla strada a causa della coltre. I militari hanno dovuto abbandonare il loro fuoristrada perché la strada era ricoperta da un metro e mezzo di neve e hanno proseguito a piedi. Nonostante le difficoltà i soccorritori della Guardia di finanza sono riusciti a localizzare e poi a raggiungere la famiglia composta da tre persone, tra cui una bambina di 4 anni, che presentavano segni iniziali di ipotermia. Sono stati condotti a piedi fino ai fuoristrada e poi in albergo.