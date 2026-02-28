Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

90 chili di cocaina sequestrati e due arresti a Catania. L’azione è stata portata a termine nel quartiere Librino, dove gli agenti hanno fermato due uomini, di 43 e 44 anni, sorpresi mentre scaricavano un ingente carico di droga destinato al mercato locale dello spaccio.

Operazione antidroga nel quartiere Librino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato dopo una mirata attività info-investigativa condotta dagli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile di Catania. Le forze dell’ordine hanno deciso di monitorare un complesso residenziale nel quartiere Librino, ritenuto sospetto per movimenti riconducibili al traffico di sostanze stupefacenti.

Il blitz e l’arresto in flagranza

Durante il servizio di osservazione, i poliziotti hanno notato l’arrivo di un’auto con a bordo due persone. I sospetti sono aumentati quando i due uomini hanno iniziato a scaricare dal bagagliaio tre borsoni voluminosi e una busta della spesa. Gli agenti sono intervenuti cogliendo i due in flagranza di reato e procedendo all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dall’ingente quantità.

Il sequestro della cocaina

All’interno dei borsoni, gli investigatori hanno rinvenuto 81 pannetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 90 chili. La droga, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era pronta per essere immessa sul mercato dello spaccio locale, alimentando il traffico illecito nella zona di Librino e probabilmente anche in altre aree della città.