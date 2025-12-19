Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro tonnellate di canapa (tra cui 2.467 piante, oltre 1.400 kg di infiorescenze, 12 litri di olio, resine e 42 kg di polline) sono state sequestrate ad Assemini, in provincia di Cagliari, lo scorso fine ottobre. Adesso il tribunale del riesame ha confermato il sequestro. Tre le persone indagate, tra le quali il proprietario della ditta che produceva la canapa. Gli accertamenti sono partiti dopo che i militari della sezione aerea delle fiamme gialle di Elmas avevano individuato la presunta piantagione. Dalle successive verifiche è emerso che il fondo rustico segnalato era stato concesso in locazione a una ditta individuale, che si occupa proprio di “coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili, spezie, piante aromatiche e farmaceutiche”. I militari delle fiamme gialle hanno anche individuato un sito internet riconducibile alla ditta, mediante il quale il titolare vendeva infiorescenze di canapa e altri prodotti quali oli, pollini e resine.