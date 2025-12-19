Il video del sequestro record di canapa a Assemini: scoperte migliaia di piante, litri di olio e kg di polline
Sequestrate 4 tonnellate di canapa ad Assemini: tre indagati, tra cui il proprietario della ditta.
Quattro tonnellate di canapa (tra cui 2.467 piante, oltre 1.400 kg di infiorescenze, 12 litri di olio, resine e 42 kg di polline) sono state sequestrate ad Assemini, in provincia di Cagliari, lo scorso fine ottobre. Adesso il tribunale del riesame ha confermato il sequestro. Tre le persone indagate, tra le quali il proprietario della ditta che produceva la canapa. Gli accertamenti sono partiti dopo che i militari della sezione aerea delle fiamme gialle di Elmas avevano individuato la presunta piantagione. Dalle successive verifiche è emerso che il fondo rustico segnalato era stato concesso in locazione a una ditta individuale, che si occupa proprio di “coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili, spezie, piante aromatiche e farmaceutiche”. I militari delle fiamme gialle hanno anche individuato un sito internet riconducibile alla ditta, mediante il quale il titolare vendeva infiorescenze di canapa e altri prodotti quali oli, pollini e resine.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.