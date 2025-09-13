Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Bobo Jiang, il cittadino cinese arrestato a Barcellona lo scorso 1 settembre nel corso di una complessa operazione transnazionale, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, scortato da personale del Fugitive active search team (Fast) Italia del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. L’uomo era evaso lo scorso 10 luglio dalla questura di Prato durante le procedure di identificazione successive al suo arresto. In due mesi di fuga è scappato per mezza Europa, tra Italia, Belgio, Spagna e Francia, trovando coperture e fiancheggiatori. Secondo la procura Jiang è un punto di riferimento della criminalità cinese a Prato e a Milano nel traffico di stupefacenti, in particolare droghe sintetiche, ma anche nella contraffazione di documenti di identità.