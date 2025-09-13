Il video del super latitante cinese Bobo Jiang arrivato in Italia dopo la fuga per mezza Europa e l'arresto
Dopo due mesi di fuga in Europa, il trafficante cinese Bobo Jiang è stato arrestato e riportato in Italia.
Bobo Jiang, il cittadino cinese arrestato a Barcellona lo scorso 1 settembre nel corso di una complessa operazione transnazionale, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, scortato da personale del Fugitive active search team (Fast) Italia del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. L’uomo era evaso lo scorso 10 luglio dalla questura di Prato durante le procedure di identificazione successive al suo arresto. In due mesi di fuga è scappato per mezza Europa, tra Italia, Belgio, Spagna e Francia, trovando coperture e fiancheggiatori. Secondo la procura Jiang è un punto di riferimento della criminalità cinese a Prato e a Milano nel traffico di stupefacenti, in particolare droghe sintetiche, ma anche nella contraffazione di documenti di identità.
