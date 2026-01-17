Il video dell'arresto di cinque italiani accusati di sfruttamento della prostituzione a Padova
Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Cittadella hanno eseguito cinque misure cautelari personali emesse dal Gip del Tribunale di Padova. I provvedimenti sono stati notificati ad altrettanti italiani accusati, a vario titolo, di reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, ha permesso di disarticolare un redditizio sistema di sfruttamento della prostituzione, celato dietro la facciata di un’attività di intrattenimento in un noto night club dell’Alta Padovana. Il locale è stato posto sotto sequestro. I carabinieri hanno lavorato un anno sul giro di prostituzione che gravitava attorno al locale “New Gilda 5” di Camposampiero, nella zona nord di Padova.
