Due ragazzi piemontesi arrestati con 66kg di marijuana nascosti in casse acustiche per un concerto
I carabinieri del Nucleo Investigativo di Savona hanno arrestato due ragazzi piemontesi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati fermati a bordo di un furgone a noleggio proveniente dalla Spagna. Il mezzo, noleggiato a Malaga, è stato intercettato lungo l’autostrada A6 tra Savona ed Altare. L’atteggiamento nervoso dei due occupanti ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti procedendo a un’ispezione accurata del veicolo con il supporto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile delle Compagnia Carabinieri di Savona. All’interno del vano di carico i carabinieri hanno rinvenuto numerose casse acustiche e diverso materiale per eventi musicali. A un controllo più approfondito gli altoparlanti e l’altro materiale sono risultati modificati artigianalmente per creare doppi fondi nei quali erano occultati complessivamente oltre 66 chilogrammi di marijuana, confezionata in involucri termosaldati.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.