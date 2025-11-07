NOTIZIE
Temi Caldi:

Il video dell'arresto di tre scafisti, il viaggio dalla Libia al porto di Pozzallo con 72 migranti a bordo

Tre scafisti arrestati a Ragusa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo il soccorso di 72 migranti.

Pubblicato:

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia di Ragusa e la guardia di finanza hanno sottoposto tre extracomunitari a fermo di polizia giudiziaria, in quanto gravemente indiziati del reato favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lo scorso 3 novembre, presso il porto di Pozzallo, è giunta una imbarcazione con a bordo 72 migranti di nazionalità bangladese, soccorsa da una motovedetta della Capitaneria di Porto in quanto si era arenata nei pressi dell’Isola delle Correnti, a Portopalo. Grazie all’attività investigativa è stato possibile ricostruire le fasi del viaggio, proveniente dalla Libia, e di individuare i tre soggetti.

video_bc6384781160112.jpg

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche

Studio Legale Grolla

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo