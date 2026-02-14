Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri a Oschiri, nel Sassarese, accusato dei reati di detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo, detenzione e fabbricazione di esplosivi, ricettazione e possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua casa in località Sos Ozzastros, nelle campagne di Oschiri, dopo giorni di osservazione, hanno fatto un blitz i carabinieri della Compagnia di Ozieri, insieme con lo squadrone eliportato “Cacciatori Sardegna” e gli artificieri del Comando provinciale di Sassari. Nell’abitazione dell’uomo hanno trovato un arsenale con tutto ciò che serve per preparare assalti: armi da guerra, pistole e munizioni di vario calibro, giubbini antiproiettile, esplosivi, bombe artigianali, sostanze chimiche, dispositivi per disturbare le frequenze telefoniche, parrucche e passamontagna. Trovati anche 27 grammi di cocaina e 9.700 euro in contanti.