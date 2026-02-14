Il video dell'arsenale scoperto a Oschiri, trovate armi da guerra, bombe e parrucche: un arresto nel Sassarese
Arrestato un uomo nel Sassarese: arsenale di armi, esplosivi e cocaina scoperto dai carabinieri.
Un uomo è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri a Oschiri, nel Sassarese, accusato dei reati di detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo, detenzione e fabbricazione di esplosivi, ricettazione e possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua casa in località Sos Ozzastros, nelle campagne di Oschiri, dopo giorni di osservazione, hanno fatto un blitz i carabinieri della Compagnia di Ozieri, insieme con lo squadrone eliportato “Cacciatori Sardegna” e gli artificieri del Comando provinciale di Sassari. Nell’abitazione dell’uomo hanno trovato un arsenale con tutto ciò che serve per preparare assalti: armi da guerra, pistole e munizioni di vario calibro, giubbini antiproiettile, esplosivi, bombe artigianali, sostanze chimiche, dispositivi per disturbare le frequenze telefoniche, parrucche e passamontagna. Trovati anche 27 grammi di cocaina e 9.700 euro in contanti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.