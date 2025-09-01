Il video dell'arsenale scoperto a Roma in casa di un 23enne, trovati anche distintivi delle forze armate
Un 23enne incensurato arrestato a Roma: droga, armi e falsi distintivi nelle sue mani.
I carabinieri di Roma hanno arrestato un 23enne incensurato, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e possesso di segni distintivi in uso alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate. Il giovane è stato sorpreso nei pressi della propria abitazione mentre cedeva 15,7 grammi di hashish a un coetaneo, successivamente segnalato quale assuntore. I militari lo hanno immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. All’interno della sua abitazione, tra la camera da letto e il congelatore della cucina, sono stati rinvenuti 2 kg di droga e 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio oltre a un arsenale di armi bianche e improprie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.